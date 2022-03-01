20 предпринимателей Тюмени, Ишима, Тюменского района прошли "Школу гостевого бизнеса"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 предпринимателей из Тюмени, Ишима и Тюменского района приняли участие в мастер-классе "Школы гостевого бизнеса" 16 марта. Проект запустил фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" для развития сельских территорий и малых городов.

Бренд шеф-повар "Альфа-Бизнес" Евгений Бердников поделился с предпринимателями, как сохранить свой бизнес в нынешних реалиях и оптимизировать затраты.

"Мы подаем традиционные блюда, соусы по–новому. Когда люди выйдут из состояния стресса, они вернутся в рестораны поесть чего-то необычного за разумные деньги. Даже простой винегрет можно подать интересно. Важно, чтобы было разумное сочетание себестоимости, трудозатрат и выход блюда. Клиента нельзя обманывать, необъяснимо поднимать цены, снижать качество, уменьшать вес блюд", - отметил он.

По словам Евгения Бердникова, zero waste, "ноль отходов", – это не просто направление, позволяющее сократить отходы на производстве, в баре или на кухне, это тренд, который за последние несколько лет стал общемировым.

"Сейчас тот этап рынка, когда многие, кто хотел, научились многому. Я рассказываю о технологиях при обработке заготовок, хранении, приготовлении и утилизации сезонных продуктов и не только. Новые технологии позволяют минимизировать количество отходов: су-вид, низкотемпературное приготовление, конфи, дегидрация, гриль. Экономить можно на простом, например, на специях и масле, если мариновать продукты в пакете, а не в блюде", - поделился он.

Евгений Бердников приготовил для участников мастер-класса куриные крылья, бедро, филе, рыбные блюда, язык свиной, окорок свиной, свеклу копченную по-монастырски.

Предпринимательница Ирина Куликова - новичок в ресторанном бизнесе - отметила, что для нее встреча с бренд шеф-поваром - полезный опыт.

"Для меня участие в мастер-классах полезно. Нас учат как можно удивить своих клиентов интересными и необычными блюдами. Я учусь узнавать из чего приготовлены блюда или соусы, которые мы пробуем. Также мы знакомимся друг с другом, делимся опытом, знаниями, которые будем применять на практике. Кому-то полученные знания помогут сменить сферу деятельности, найти новые пути развития своего бизнеса. В жизни может многое измениться, главное, сделать первый шаг", - считает Ирина.

Ирина Шемякина