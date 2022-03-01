Лучшие биатлонисты России и Белоруссии приедут на чемпионат России в Тюмень

| Фото: Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

200 лучших биатлонистов из 27 регионов России и Белоруссии станут участниками чемпионата России по биатлону. Состязания станут завершающими в зимнем сезоне 2021-2022 годов, сообщает центр спортивной подготовки.

Старты пройдут в Тюмени в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 30 марта по 3 апреля. Начало соревнований – ежедневно в 11 часов.

На 30 апреля запланированы спринт 10 км среди мужчин и спринт 7,5 км среди женщин. 31 марта состоятся одиночная и смешанная эстафеты, 2 апреля - эстафета 4 х 6 км среди женщин и масс-старт 15 км среди мужчин. А 3 апреля пройдет масс-старт 12,5 км среди женщин и эстафета 4 х 7,5 км среди мужчин.

| Фото: ЦСП | Фото: ЦСП

Побывать на соревнованиях смогут все желающие. Для зрителей организуют бесплатную автостоянку на верхней парковке центра "Жемчужина Сибири". Кроме того, ТВ-трансляция чемпионата пройдут на канале МАТЧ-ТВ.

Билеты можно приобрести в кассах ООО "Городские зрелищные кассы" и на сайте ЦСП.