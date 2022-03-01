Тюменец Василий Соловьев: решение присоединить Крым было продиктовано жизнью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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На праздничный концерт на Цветном бульваре к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией житель Тюмени Василий Соловьев пришёл с маленьким сыном.

Тюменец считает, что принятое восемь лет назад решение было продиктовано жизнью и совершенно необходимо.

"Сегодня люди там живут мирно и в той стране, в которой они хотят, - считает он. - За это время у меня ещё не было возможности лично побывать в Крыму, но, надеюсь, наша семья сможет съездить туда в ближайшее время".

Решение, принятое руководством Российской Федерации о проведении спецоперации на территории Донбасса, Василий считает своевременным и верным.

"Люди, решившие так, хорошо владеют ситуацией и сделали единственно верный в создавшемся положении шаг и пришли на защиту мирного населения народных республик", - добавил он.

Отметим, около 10 тысяч человек по оценкам журналистов пришли на тюменский Цветной бульвар на празднование восьмой годовщины воссоединения Крыма и России. Многие пришли с флагами с буквой Z.