Александр Моор: сегодня, как никогда, армии нужна вера и поддержка соотечественников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменец Василий Соловьев: решение присоединить Крым было продиктовано жизнью

С восьмой годовщиной воссоединения Крыма и России поздравил жителей Тюменской области глава региона Александр Моор.

Губернатор напомнил, что восемь лет назад после общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов. 18 марта Крым и Севастополь вновь стали российскими, но для нас они всегда были и остаются нашими. Потому что именно там проходили самые важные события в истории отечества. Сегодня Россия ведёт борьбу с настоящими военными преступниками, которые восемь лет терроризировали Донбасс, убивали мирных жителей, женщин, детей и стариков.

"Поэтому наш президент дал своевременный и стратегически важный приказ о проведении специальной военной операции на Украине. Наш народ, как никакой другой народ на планете, знает, что произойдет, если нацизм снова расправит плечи, поэтому эта операция справедливая. Только мы можем остановить новую волну нацизма. Российская армия выполняет приказ нашего верховного главнокомандующего, солдаты и офицеры стойко сражаются за справедливость, за безопасность нашей Родины", - сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что сегодня, как никогда, армии нужна вера и поддержка соотечественников, им важен крепкий тыл. И пришло время вместе доказать, что никакие санкции и никакие ограничения не помешают россиянам жить мирно и счастливо. И нет такой задачи, которую не смог бы решить наш народ. Россия покорила космос и, выразил уверенность губернатор, произведет на предприятиях все, что нужно и в чем ей сейчас отказывают.

"Мы ведём сегодня борьбу за то, чтобы быть собой. Мы - великий народ, который бережно хранит свою историю, культуру и традиции. Тысячи наших земляков помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской республик. В Тюменской области сегодня живут, работают и воспитывают своих детей более 150 национальностей. Поэтому Тюменская область за мир без нацизма, за право каждого человека говорить на родном языке, за право жить в мире без угроз. За Россию! За президента! За будущее!" - сказал Александр Моор.

Любовь Голышева