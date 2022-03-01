Студенты и коллектив ТюмГМУ считают правильным решение защитить жителей Донбасса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Около 60 студентов Тюменского государственного медицинского университета и коллектив вуза пришли выразить глубокое сочувствие и поддержку жителям Донбасса во время концерта, посвященного восьмилетию воссоединения Крыма и России, 18 марта.

"Если люди столько времени страдают от бомбежек, агрессивных действий на этой территории, то задача ближайших славянских соседей помочь им. Конечно, это правильное дело - освободить людей", - отметила начальник управления молодежной политики ТюмГМУ Елизавета Кунгурова.

Начальник пресс-службы Тюменского ГМУ Ирина Лютоева добавила, что как представитель медицинского вуза и самой гуманной профессии считает, что спецоперация на Украине должна помочь достичь мира и спокойствия, главное, чтобы люди были здоровы, целы и невредимы.

"Мы думаем, что если государством принимаются решения, взвешенные, исторически обдуманные, то люди должны поддерживать их. Мы думаем - это правильно", - сказала Елизавета Кунгурова.

Коллектив вуза уверен, что воссоединение Крыма с Россией – это здорово. "Это наши граждане, это Черное море, которое мы все с детства помним и любим, это наша родина. И сегодня у нас настоящий праздник", - отметила Ирина Лютоева.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова