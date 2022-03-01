Курсанты центра "Алый парус" накормили гостей концерта в Тюмени кашей из полевой кухни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 человек из детского центра "Алый парус" пришли на праздничный концерт к восьмой годовщине воссоединения Крыма и России, который прошел в Тюмени на Цветном бульваре.

Педагог дополнительного образования Евгений Климов рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия", что гостей праздника представители центра накормили гречневой кашей с мясом и напоили горячим чаем из полевой кухни. Угощения было наготовлено на пять тысяч человек.

"Сегодня у нас отличное настроение. В 2011 году Тюменская область заключила договор со сторожевым кораблём "Ладным", у нас с ними шефские отношения. "Алый парус" курирует шефскую работу. Там служили наши ребята, они ездят на сборы. Мы там свои. Крым и Севастополь значительно преобразились за это время", - отметил Евгений Климов.

Отметим, на концерт горожане пришли семьями, компаниями друзей, чтобы разделить радость события. Большинство – с флагами с символом "Z" или надписями "Своих не бросаем", "Zа мир", "Тюмень Zа мир на Донбассе", "Россия Крым Донбасс", "Сила V правде" в знак поддержки Российской армии, проводящей в эти дни специальную военную операцию на Украине.

Анжела Лебедева