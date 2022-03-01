Валерий Бровкин пожелал военным Российской армии удачи и скорейшего возвращения домой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Представитель тюменского отделения "Боевое братство" Валерий Бровкин пришел на праздник "Крымская весна", чтобы вместе с земляками поддержать военных, которые участвуют в спецоперации на Донбассе. Концерт прошел на Цветном бульваре в Тюмени 18 марта.

Он отметил, что огромное количество народа пришло поддержать этот важный весенний праздник, день восьмилетия присоединения Крыма, показать, что Россия едина, нацизм не пройдет, а также единым фронтом выступить за правду, за президента, за Россию. И за тех солдат и офицеров, которые сейчас выполняют свой служебно-боевой долг в специальной операции.

"Нашим ребятам желаю удачи, избавить Украину от нацистов и вернуться домой!" - подчеркнул Валерий Бровкин.

Сейчас главное – показать, что мы вместе с жителями Донбасса, добавил он, и как истинные радушные и хлебосольные тюменские сибиряки поможем братьям всем, чем можем.

В этом году Валерий Бровкин запланировал поездку в Крым по новому железнодорожному мосту.

Инна Кондрашкина