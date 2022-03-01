Татьяна Киргинцева напомнила о единстве и сплоченности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Сегодня душа болит за тех, кто борется за свою свободу и право называться русскими. А на праздник "Крымская весна" все пришли, чтобы показать, что мы едины, а значит, непобедимы. Так сказала сотрудник аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Киргинцева.

У женщины многое связано с Украиной, там много ее родных, близких друзей, там она училась и часто бывала.

"Пока Украина самопровозглашалась, показывала свою самостийность, связующая нить с Россией становилась все тоньше. В 2020 году я посетила Крым, проехала по новому мосту, у меня была такая гордость, что этот мост стал той самой новой и крепкой связующей нитью, которая вновь и уже навсегда объединила Россию с этим полуостровом и людьми, живущими там", - отметила она.

Татьяна Киргинцева рассказала, что Крым очень изменился, изменилась жизнь в лучшую сторону, люди стали свободнее, раскрепощеннее. Русским очень рады и встречают как родных.

Женщина отметила, что никто не говорил, что будет легко, но уверена, что россияне все переживут, выстоят и еще раз докажут величие своей Родины.

Инна Кондрашкина