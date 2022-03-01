Zа мир, Zа Россию, Zа будущее: тюменцы отпраздновали годовщину воссоединения Крыма с Россией

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более десяти тысяч жителей и гостей Тюмени пришли 18 марта на концерт, посвященный воссоединению Крыма и России. Праздник объединил всех тюменцев.

Со сцены возле арт-объекта "Нулевой километр" звучали песни о дружбе, любви, мире, единении и о России. Горожане искренне радовались воссоединению Крыма и России, высказывали слова поддержки российским военным, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Многие пришли на концерт с флагами и транспарантами, на которых нанесены "Z", "Своих не бросаем", "Zа мир", "Тюмень Zа мир на Донбассе", "Россия Крым Донбасс", "Сила V правде".

Открывая праздничный концерт, председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев поблагодарил горожан за поддержку России, Крыма, Донбасса, Вооруженных сил и президента страны.

"Мы - братские народы, об этом говорил и наш президент. Мы выстоим, мы вместе!" - сказал он.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев подчеркнул, что жители Крыма давно стремились вернуться в Россию и они обратились к России за помощью. Трудно представить, если бы события там развивались, как на Донбассе.

"Сейчас, когда наши Вооруженные силы очищают Украину от нацистов, когда поставлена задача демилитаризовать Украину, разгромить ее вооружения, когда Америка и Совет Европы объявили экономическую войну России, я уверен, что мы выдержим. Сообща мы обеспечим, в первую очередь, безопасность и будущее нашей страны. Наше дело правое, мы победим!" - сказал Чеботарев.

Руководитель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валентин Глушко добавил, что то, что происходило на территории Украины, – недопустимо. Страна много лет находилась под гнетом фашизма и национализма, а Запад не замечал этого.

"Сейчас на наших ребят выпала миссия вести борьбу за свободу украинского народа. Мы пришли туда не для того, чтобы захватывать, а для того, чтобы очистить украинскую землю от фашистов. Чтобы жители этой страны могли жить в дружбе и мире", - отметил он.

Обратилась к участникам праздничного концерта и жительница Донбасса Наталья Чебанюк, которая переехала в Тюмень со своим ребенком.

"Я очень рада, что приехала в Тюмень. Моя дочь снова улыбается. Душа радуется. Я хочу сказать вам, тюменцам, спасибо за поддержку, за то, что вы с нами. Вместе мы победим!" - заключила Наталья Чебанюк.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая в заключительной части концерта, напомнил значимость даты 18 марта. Восемь лет назад в этот день Крым и Севастополь стали российскими. Но, как уверен глава региона, они и раньше были нашими. Именно там проходили самые важные события в истории России. Он также отметил, что сейчас Россия ведет борьбу с настоящими военными преступниками, которые восемь лет терроризировали Донбасс и убивали мирных жителей.

"Наш народ, как никакой другой на планете, знает, что произойдет, если нацизм снова расправит плечи, поэтому эта спецоперация справедливая. Только мы можем остановить новую волну нацизма. Сегодня нашей армии нужна наша вера и поддержка, им важен крепкий тыл. И пришло время вместе доказать, что никакие санкции и никакие ограничения не помешают нам жить мирно и счастливо. Тюменская область - за мир без нацизма, за право каждого человека говорить на родном языке, за право жить в мире без угроз", - подытожил Александр Моор.

Любовь Голышева