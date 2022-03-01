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Дрифт, "Крымская весна" и флешмоб "Z" пройдут в Ишиме 19 марта

Общество, 09:35 19 марта 2022

ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

Городские соревнования "Дрифт Winter Double Drift", концерт "Крымская весна", награждение и патриотический флешмоб "Z" в поддержку спецоперации на Донбассе пройдут 19 марта на четвертом километре автодороги Ишим-Синицино.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Дрифтеры проведут тренировочные, одиночные и парные заезды экипажей. Публика оценит мастерство пилотов и посмотрит яркие концертные номера, приуроченные к восьмой годовщине присоединения Крыма к России.

После награждения победителей инициативная группа в составе ишимских автоблогеров, местного отделения "Боевого братства" и всех желающих проведут флешмоб по построению буквы "Z" в поддержку российской армии, которая сейчас проводит спецоперацию на Донбассе.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , концерт , Крым

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