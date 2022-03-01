Лучшие каратисты УФО соберутся в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Каратисты Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ямала выступят в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по киокусинкай (дисциплина кекусинкан), который состоится в Тюмени 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба репгионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже (ул. Лунарчарского, 12 ), начало в 10 часов. В 14 часов стартуют поединки по весовым категориям среди ребят 10-11 лет. 20 марта в 10 часов к поединкам приступят спортсмены 12-15 лет, юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины.

"В Тюменской области сейчас порядка двух с половиной тысяч человек занимаются этим видом. Постоянный прирост идет. Вот на первенстве мира в Суздале успешно выступили воспитанники спортивной школы "Водник" города Тюмени Вячеслав Матвеев и Матвей Бусырев. Вячеслав стал чемпионом мира в категории до 60 кг, а Матвей победил в первенстве", - поделился председатель совета федерации киокусинкай Тюменской области Владислав Матвеев.

В общей сложности в соревнованиях выступят более 350 каратистов. Треть от этого числа составит тюменская делегация.