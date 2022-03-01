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Сотрудники ФСБ не допустили на рынок около 4 тонн немаркированной рыбы

Происшествия, 14:00 21 марта 2022

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Тюменца, который приобрел и планировал реализовать около 4 тонн немаркированной рыбы, задержали сотрудники ФСБ. Неизвестную продукцию не допустили к товарообороту.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области установлена возможная причастность гражданина России жителя Тюмени и других неустановленных лиц к приобретению и хранению в целях сбыта пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации массой не менее 4 тонн общей стоимостью более 2 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий возможная противоправная деятельность указанного лица задокументирована и пресечена. Немаркированная продукция изъята из планируемого оборота", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Указанная рыба хранилась, в том числе неустановленное время, в грузовике с прицепом. На складах также обнаружено по предварительным данным около 40 тонн рыбы, в том числе ценных видов (муксун), а также чир, щука, язь и пр. В настоящее время проводится дополнительная оценка изъятой немаркированной продукции.

По данному факту следственный отдел по Калининскому округу Тюмени Следственного управления СК РФ по Тюменской области в отношении гражданина возбудил уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ.

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# РУФСБ России по Тюменской области , рыба

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