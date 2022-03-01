Делегация "Транснефти" посетила производственные объекты "СИБУРа" в Тобольске

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Делегация ПАО "Транснефть" под руководством вице-президента Павла Ревель-Муроза посетила производственные площадки предприятий ПАО "СИБУР Холдинг" в Тобольске - нефтегазохимический комплекс "ЗапСибНефтехим" и Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод.

В рабочей поездке также приняли участие руководители структурных подразделений ПАО "Транснефть" и четырех дочерних предприятий компании. Цель – знакомство с опытом создания "Производственной системы СИБУР" (ПСС).

Участники встречи ознакомились с историей внедрения на объектах ПАО "СИБУР Холдинг" производственной системы непрерывных улучшений и вовлечения в нее персонала, трансформацией ключевых ценностей компании, а также с передовыми цифровыми инструментами.

На комплексе "ЗапСибНефтехим" были представлены кейсы использования цифровых помощников на производстве для повышения экономической эффективности предприятия и работы сотрудников. Здесь успешно применяют цифровые инструменты – от традиционных "Мобильных обходов" до эксклюзивных разработок компании, в числе которых - система поддержки принятия решений, сеть беспроводных IIoT-датчиков, интегрированных в единую цифровую платформу.

Как отметил Павел Ревель-Муроз, для компании "Транснефть" ключевыми задачами являются постоянное совершенствование и развитие, обеспечение глобальной устойчивости и надежности производства, повышение эффективности производственных процессов. Производственная система компании формулируется как "Цель-Ноль". Ее стратегические цели - достижение нулевых показателей производственного травматизма, аварийности, отказов систем и оборудования. Система базируется на вовлеченности и мотивации всего 120-тысячного коллектива организаций системы "Транснефть".

"Мы хотим сформировать такой формат взаимоотношений, который позволит максимально эффективно использовать все возможности для улучшения производственных и организационно-управленческих процессов. В этом плане нам было очень полезно познакомиться с богатым более чем десятилетним опытом функционирования и развития ключевых аспектов производственной системы в СИБУРе", - сказал по итогам визита Павел Ревель-Муроз.