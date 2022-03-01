BMW отбросило на пешеходов на улице Александра Протозанова в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два пешехода получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля BMW на ул. Александра Протозанова в Тюмени 22 марта.

Аварию около 19 часов спровоцировал 23-летний водитель иномарки, проехав перекресток на красный сигнал светофора. "BMW столкнулась с Toyota, от удара BMW отбросило на тротуар на пешеходов. Ранены 33-летний мужчина и девушка 29 лет. У них ушибы и другие травмы", — рассказали в ГИБДД.

Водитель, житель пос. Пойковский ХМАО, в момент аварии был трезв. Обстоятельства выясняются.

Отметим, всего 22 марта в Тюменской области произошли пять аварий. В них пострадали восемь человек.