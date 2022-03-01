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BMW отбросило на пешеходов на улице Александра Протозанова в Тюмени

Происшествия, 10:37 23 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два пешехода получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля BMW на ул. Александра Протозанова в Тюмени 22 марта.

Аварию около 19 часов спровоцировал 23-летний водитель иномарки, проехав перекресток на красный сигнал светофора. "BMW столкнулась с Toyota, от удара BMW отбросило на тротуар на пешеходов. Ранены 33-летний мужчина и девушка 29 лет. У них ушибы и другие травмы", — рассказали в ГИБДД.

Водитель, житель пос. Пойковский ХМАО, в момент аварии был трезв. Обстоятельства выясняются.

Отметим, всего 22 марта в Тюменской области произошли пять аварий. В них пострадали восемь человек.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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