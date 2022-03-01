Названы альтернативные Apple Pay бесконтактные способы оплаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay работает с картами "Мир" в обычном режиме, сообщили корреспонденту информационного агенства "Тюменская линия" в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России.

Карты "Мир" больше не подключаются к Apple Pay: приложение стало недоступно для платежной системы "Мир". Пользователи видят уведомление о невозможности ее использования в данной системе мобильных платежей. В пресс-службе банка подтвердили, что компания Apple действительно исключила карты "Мир" из платежного сервиса Apple Pay.

"Компания Apple уведомила Сбербанк о приостановке использования карт системы "Мир" в электронном кошельке Apple Pay. Все ранее привязанные к кошельку карты "Мир" будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время, их использование в Apple Pay будет недоступно", - сообщили в Сбербанке.

Отметим, что при этом для клиентов, использующих смартфоны с операционной системой Android, по-прежнему остается доступным использование электронного кошелька SberPay.

"Процесс оплаты также полностью безопасен: данные карты остаются внутри СберБанка. Перед оплатой на экране смартфона отображается сумма операции. Кошельки Samsung Pay и Mir Pay работают с картами "Мир" в штатном режиме", - добавили в Сбербанке.

Кроме того, любой картой, в том числе картой "Мир", можно расплатиться через SberPay в Интернете, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay в СберБанк Онлайн. Достаточно перейти в мобильное приложение, где и завершите операцию, оплатив картой любой платежной системы.

Также Сбер продолжает развивать и другие сервисы бесконтактной оплаты. Клиентам доступны Плати QR, Оплата лицом и сервисы СБП.

Николай Ступников