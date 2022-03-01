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Пять новых компаний вошли в нефтегазовый кластер Тюменской области

Экономика, 15:57 28 марта 2022

mesng.ru | Фото: mesng.ru

Список компаний, которые входят в нефтегазовый кластер Тюменской области, пополнился пятью новыми участниками, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Инжиниринговая компания ООО "Техмет18" выполняет реинжиниринг сложных технических изделий в сфере машиностроения. Предприятие "Шлангенз" производит резиновые рукава высокого давления для буровых установок, а также тефлоновые, плоско-сворачиваемые, композитные рукава и герметичные сильфонные металлорукава.

Корпоративный учебно-исследовательский центр при Иркутском государственном техническом университете готовит квалифицированных специалистов нефтяной и газовой промышленности. Тюменское предприятие ООО ПП "Восход" занимается профессиональной металлообработкой полного цикла. ООО "Русмодуль72" производит на собственном оборудовании мобильные здания, бытовки, жилые вагончики по индивидуальным требованиям заказчика.

Участниками нефтегазового кластера являются более 60 компаний, которые производят продукцию для нефтегазового сектора и оказывающие нефтесервисные услуги. Кластер помогает предприятиям стать частью нефтегазовой экосистемы страны и найти заказчиков.

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# нефтегазовый кластер

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