Евгений Заболотный рассказал об антикризисных предложениях по стройматериалам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бюджет Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов - это бюджет развития. Все публичные обязательства подкреплены соответствующими средствами. И, несмотря на складывающуюся экономическую обстановку и внешнее давление на РФ, в Тюмени продолжат лечить, учить, строить и ремонтировать дороги и другие объекты инфраструктуры.

Об этом в ходе встречи с журналистами информационного агентства "Тюменская линия" 29 марта сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Он отметил также, что планируется помощь оказавшимся в нелегком положении строителям.

"Есть соответствующее решение, позволяющее работать с нашими подрядчиками на облегченных условиях, тем более, их пул сформирован, а строительство - один из самых эффективных секторов экономики нашего региона", - подчеркнул он.

Напомним, что первым вопросом, который рассмотрят депутаты на предстоящем заседании Тюменской городской думы 31 марта, станет внесение изменений в бюджет города на текущий год и плановый период 2023 и 2024 годов. Это решение позволит предусмотреть в правовых актах города возможность авансирования затрат организаций на материалы и оборудование для ремонта и реконструкции сетей, сетей в границах территорий многоквартирных домов.

"Что касается финансов, то никаких передвижек здесь не происходит: ни урезания бюджета, ни его увеличения, - добавил Евгений Заболотный. - Хотя в последние годы мы завершаем бюджет с резервом, который переносим на следующий год, он будет полностью реализован в утвержденном объеме".

По его словам, корректировке в соответствии с новыми условиями подвергаются только механизмы - это вопросы ценообразования и импортозамещения. "То, что бюджет наполнен, а пул подрядчиков сформирован, внушает оптимизм и уверенность в том, что все взятые нами на себя обязательства будут исполнены в полном объеме и в установленные сроки", - заключил Евгений Заболотный.

Николай Ступников