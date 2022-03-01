МТС предлагает тюменцам вакансии менеджеров и инженеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. вакансий открыли в региональных подразделениях компании МТС, на работу могут претендовать специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры. Также МТС расширяет набор в службы клиентского сервиса, которые могут работать дистанционно в формате home office.

Как отмечают в компании, с учетом текущей ситуации МТС готова рассматривать прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.

Тюменские соискатели могут претендовать на позиции специалиста по работе с государственными заказчиками, сервис-менеджера для корпоративных клиентов, инженера по эксплуатации объектов связи, тренера по продажам, торгового представителя, менеджеров в команду продаж домашнего интернета и цифрового ТВ.

"Команда МТС в Тюменской области рассматривает на новые позиции сотрудников самого разного уровня - от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей", - отметила директор МТС в регионе Анастасия Михайлова.