  • 30 марта 202230.03.2022среда
  • USD86,2843
    EUR96,0085
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

МТС предлагает тюменцам вакансии менеджеров и инженеров

Экономика, 16:21 30 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. вакансий открыли в региональных подразделениях компании МТС, на работу могут претендовать специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры. Также МТС расширяет набор в службы клиентского сервиса, которые могут работать дистанционно в формате home office.

Как отмечают в компании, с учетом текущей ситуации МТС готова рассматривать прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.

Тюменские соискатели могут претендовать на позиции специалиста по работе с государственными заказчиками, сервис-менеджера для корпоративных клиентов, инженера по эксплуатации объектов связи, тренера по продажам, торгового представителя, менеджеров в команду продаж домашнего интернета и цифрового ТВ.

"Команда МТС в Тюменской области рассматривает на новые позиции сотрудников самого разного уровня - от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей", - отметила директор МТС в регионе Анастасия Михайлова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакансии , МТС , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 30.03.2022МТС предлагает тюменцам вакансии менеджеров и инженеров
12:36 30.03.2022В Тюменской области вдвое вырос спрос на ювелирные украшения
17:12 29.03.2022В Тюменской области отменили проверки объектов строительства до конца года
17:00 29.03.2022В Тюмени продолжатся ярмарки местных производителей