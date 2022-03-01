Первенство Тюменской области по плаванию соберет 150 спортсменов региона

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

150 пловцов со всей области соберутся в Тюмени на региональном первенстве с 30 марта по 2 апреля, сообщает департамент физической культуры и спорта.

Соревнования пройдут в центре "Зодчий". Участие в них примут юноши 2004-2013 годов рождения и девушки 2005-2013 годов рождения, имеющие подготовку не ниже третьего спортивного разряда.

31 марта пловцы продемонстрируют свое мастерство и подготовку в баттерфляе, вольном стиле, брассе, эстафете и заплывах на спине. Во второй и третий день к этим дисциплинам добавится комплексное плавание. Начало соревнований ежедневно в 14 часов 15 минут.