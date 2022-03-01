  • 30 марта 202230.03.2022среда
  • USD86,2843
    EUR96,0085
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Первенство Тюменской области по плаванию соберет 150 спортсменов региона

Спорт, 17:05 30 марта 2022

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

150 пловцов со всей области соберутся в Тюмени на региональном первенстве с 30 марта по 2 апреля, сообщает департамент физической культуры и спорта.

Соревнования пройдут в центре "Зодчий". Участие в них примут юноши 2004-2013 годов рождения и девушки 2005-2013 годов рождения, имеющие подготовку не ниже третьего спортивного разряда.

31 марта пловцы продемонстрируют свое мастерство и подготовку в баттерфляе, вольном стиле, брассе, эстафете и заплывах на спине. Во второй и третий день к этим дисциплинам добавится комплексное плавание. Начало соревнований ежедневно в 14 часов 15 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 30.03.2022Первенство Тюменской области по плаванию соберет 150 спортсменов региона
15:55 30.03.2022Тюменка Виктория Сливко стала чемпионкой России по биатлону в спринте
15:26 30.03.2022Тюмень примет первенство по пожарно-спасательному спорту
11:52 30.03.2022Сборная села Викулово стала первой в зимнем фестивале ГТО