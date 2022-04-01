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Хоккеисты "Рубина" проиграли "СКА-Нева" во втором матче полуфинала Кубок Петрова

Спорт, 13:23 01 апреля 2022

Официальный сайт ХК "Рубин" | Фото: Официальный сайт ХК "Рубин"

ХК "Рубин" уступил питерским хоккеистам "СКА-Нева" во втором матче полуфинала Кубка Петрова, который прошел на арене "Сибур" в Санкт-Петербурге 31 марта, сообщается пресс-служба тюменского клуба.

В первом периоде тюменские спортсмены открыли счет, но к концу "СКА-Нева" забила ответную шайбу. Период закончился со счетом 1:1. Во втором периоде питерские хоккеисты забили еще 3 шайбы. Третьи 20 минут закончились для "Рубина" поражением. Спортсмены завершили матч со счетом 6:2 в пользу петербуржцев. В итоге за два матча клубы вышли в ничью.

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Напомним, третий и четвертый матчи серии пройдут в Тюмени 3 и 4 апреля.

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# ХК "Рубин" , хоккей

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