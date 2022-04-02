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Владимир Якушев: "Жемчужина Сибири" еще будет принимать международные соревнования

Политика, 16:28 02 апреля 2022

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Тюменская "Жемчужина Сибири" еще будет принимать международные соревнования - кубки и чемпионаты по биатлону и лыжным гонкам, сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в Тюмени на чемпионате России по биатлону.

"Хотя с высоких трибун функционеры от спорта и заявляют, что спорт вне политики, но на деле это не так, - отметил полпред. - Тем более, трассы "Жемчужины Сибири" - одни из самых лучших в округе. Я оптимист и уверен, что наступят хорошие, добрые времена".

Несмотря на то, что Тюменскую область лишили Кубка мира по лыжным гонкам, чемпионат России по биатлону проводится на высшем уровне. Это отметил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Он поблагодарил оргкомитет и все причастные службы за проведение этих соревнований.

Чемпионат России по биатлону проходит в "Жемчужине Сибири" и собрал около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии. От Тюменской области в соревнованиях принимают участие 17 спортсменов.

Николай Ступников

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# биатлон , Виктор Майгуров , Владимир Якушев , Жемчужина Сибири

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