Виктория Сливко поблагодарила болельщиков за поддержку

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Обладательница трех медалей чемпионата России по биатлону тюменка Виктория Сливко поблагодарила болельщиков за поддержку и подвела итоги сезона, который завершился в "Жемчужине Сибири".

"Здесь боролись лучшие наши биатлонистки, биатлонистки из Беларуси, которые составляют сильную конкуренцию. Я очень счастлива брать медали в такой конкуренции и с такими топовыми спортсменами", - сказала спортсменка.

Она отметила, что сезон был очень сложным.

"Хотелось показывать результаты, и у меня это получилось. Я хочу сказать спасибо всем, кто был вместе со мной, кто меня поддерживал и мотивировал", - поделилась Виктория Сливко.