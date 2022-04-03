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Виктория Сливко поблагодарила болельщиков за поддержку

Спорт, 15:03 03 апреля 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Обладательница трех медалей чемпионата России по биатлону тюменка Виктория Сливко поблагодарила болельщиков за поддержку и подвела итоги сезона, который завершился в "Жемчужине Сибири".

"Здесь боролись лучшие наши биатлонистки, биатлонистки из Беларуси, которые составляют сильную конкуренцию. Я очень счастлива брать медали в такой конкуренции и с такими топовыми спортсменами", - сказала спортсменка.

Она отметила, что сезон был очень сложным.

"Хотелось показывать результаты, и у меня это получилось. Я хочу сказать спасибо всем, кто был вместе со мной, кто меня поддерживал и мотивировал", - поделилась Виктория Сливко.

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# Виктория Сливко , чемпионат России по биатлону

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