Двое подростков погибли на пожаре в югорском поселке, еще трое находятся в больнице

| Фото: управление СК России по ХМАО | Фото: управление СК России по ХМАО

Двое подростков погибли, трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу в результате пожара в жилом доме, расположенном в СОТ "Энергетик Севера" г. п. Излучинск в Нижневартовском рйоне Югры, утром 3 апреля.

Следственный отдел по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает ведомство.

По версии следствия около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание здания. В результате погибли двое подростков 2006 года рождения погибли.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования, расследование продолжается.