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В Тюменской области индекс промпроизводства вырос на 2% за два месяца

Экономика, 12:16 05 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,1% вырос индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств. В этой отрасли показатель составил 104,9% к уровню января-февраля 2021 года.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов индекс составил 155,9%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 143,8%, прочей неметаллической минеральной продукции - 143%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 131,4%.

Рост к уровню января-февраля 2021 года показали и предприятия по производству полиграфической продукции и копировании носителей информации - 128,3%, химических веществ и химических продуктов - 114,6%, резиновых и пластмассовых изделий – 105%, ремонта и монтажа машин и оборудования - 104,5%.

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# индекс промпроизводства , промышленность

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