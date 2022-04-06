Новый двор получат к октябрю жители дома по ул. Космонавтов в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые площадки, детская и спортивная, а также удобные тротуары с освещением появятся во дворе по ул. Космонавтов, 33а в Тюмени в 2022 году. Как сообщает городская администрация, комплексное благоустройство включает также дополнительное озеленение.

Обследование выявило 24 аварийных дерева: это старые вязы, тополя и ивы. Сухие, погибшие деревья, представляющие угрозу для жителей, будут снесены, департамент городского хозяйства уже подготовил соответствующие документы.

Вместо снесенных деревьев во дворе будут посажены крупномерные саженцы ценных пород: ель и липа, а также более 300 цветущих кустарников, спирея, сирень. Также будет устроен газон площадью более 4 тыс. кв. м. Все работы планируется завершить до 22 октября.