  • 6 апреля 20226.04.2022среда
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новый двор получат к октябрю жители дома по ул. Космонавтов в Тюмени

Экономика, 11:16 06 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые площадки, детская и спортивная, а также удобные тротуары с освещением появятся во дворе по ул. Космонавтов, 33а в Тюмени в 2022 году. Как сообщает городская администрация, комплексное благоустройство включает также дополнительное озеленение.

Обследование выявило 24 аварийных дерева: это старые вязы, тополя и ивы. Сухие, погибшие деревья, представляющие угрозу для жителей, будут снесены, департамент городского хозяйства уже подготовил соответствующие документы.

Вместо снесенных деревьев во дворе будут посажены крупномерные саженцы ценных пород: ель и липа, а также более 300 цветущих кустарников, спирея, сирень. Также будет устроен газон площадью более 4 тыс. кв. м. Все работы планируется завершить до 22 октября.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:45 06.04.2022Аграрии Урала в 2022 году увеличат посевные площади
11:16 06.04.2022Новый двор получат к октябрю жители дома по ул. Космонавтов в Тюмени
10:04 06.04.2022Кровлю дома по ул. Народной в Тюмени восстановят после пожара до конца апреля 2022 года
18:05 05.04.2022В условиях санкций тюменская компания "ИнТех" переходит на отечественное сырье