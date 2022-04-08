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ЦСКА и СИБУР проведут детский турнир по мини-футболу в Тобольске

Спорт, 08:55 08 апреля 2022

Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Первый детский турнир по мини-футболу среди школьников "Формула футбола-2022" состоится в Тобольске в апреле. Соревнования станут частью комплексной программы развития в Тобольске детско-юношеского футбола, проекта компании СИБУР и клуба ЦСКА.

Как сообщают организаторы, программа состоит из двух этапов. Первым этапом станет школьный турнир по мини-футболу среди младших школьников общеобразовательных учреждений города Тобольска.

Отборочные турниры в школах определят 16 команд группового этапа. Все участники будут награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Вторым этапом программы станет проведение выездного тренировочного лагеря с 1 по 15 июля в одном из лучших детских лагерей Тюменской области. Участие нем примут 80 ребят.

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# СИБУР , футбол

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