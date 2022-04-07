Законопроект об имущественной господдержке самозанятых, инициированный Тюменской областью, принят в первом чтении

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уравнивание прав самозанятых с субъектами МСП в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций, в частности, предоставления им госимущества в аренду без торгов. Документ был инициирован Тюменской областной думой.

Депутат Государственной думы РФ Иван Квитка, проголосовавший за инициативу депутатов Тюменской областной думы, отметил, что в Тюменской области создан эффективный механизм поддержки малых и средних предприятий на каждом этапе развития бизнеса.

Предложенные изменения в закон "О защите конкуренции", по мнению депутата, позволят физлицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", обратиться за господдержкой, которая предусмотрена исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Это касается финансовой, гарантийной, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а также преференций в сельскохозяйственной, ремесленной деятельности и сфере образования", — пояснил Иван Квитка.

Тюменская область с 2020 года присоединилась к экспериментальному налоговому проекту. По данным пояснительной записки, более 27 тыс. человек работают в этом статусе.