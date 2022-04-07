  • 7 апреля 20227.04.2022четверг
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Телефонные мошенники обманули пожилую тюменку на 490 тысяч рублей

Происшествия, 20:28 07 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени 1938 г. р. отдала мошенникам 490 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД России.

По словам пострадавшей, ей позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Мошенница рассказала, что по ее вине в ДТП пострадала беременная девушка. Далее на связь с заявительницей вышел неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он объяснил пожилой тюменке, что родственники беременной требуют денежную компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Пострадавшая сообщила, что у нее есть только 490 тыс. Ее заверили, что этого будет достаточно. Вскоре приехал курьер, который забрал указанную сумму. Со своей дочерью тюменка смогла связаться только спустя несколько часов, тогда и выяснилось, что вся история оказалась вымыслом.

По указанному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , мошенничество , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 07.04.2022Телефонные мошенники обманули пожилую тюменку на 490 тысяч рублей
18:46 07.04.2022Инспекторы ДПС задержали наркокурьера на трассе у поселка Боровский
14:56 07.04.2022При пожаре на улице Домостроителей в Тюмени погиб мужчина
14:09 07.04.2022Водитель Lexus ехал против движения в центре Тюмени