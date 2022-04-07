На реализацию программы расселения граждан в России предусмотрено 45 млрд рублей на два года

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новую программу расселения граждан из ветхого и аварийного жилья формирует правительство РФ по поручению президента Путина. На ее реализацию в ближайшие два года предусмотрено 45 млрд рублей.

Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2021 год в Государственной думе 7 апреля.

"За 2021 год более 4 миллионов семей в стране улучшили жилищные условия. Это рекордный объем строительства жилья за всю историю нашей страны. Было выдано 2 миллиона кредитов по ипотеке, четверть от общего количества – по льготной программе на новостройки", - отметил он.

По программе расселения аварийного жилья смогли переехать 132 тыс. человек. На это было направлено более 160 млрд рублей. За I квартал 2022 года новое жилье получили почти 70 тыс. человек.

По словам Мишустина, малые города и исторические поселения получили возможность участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству. Сумма грантов была увеличена с 5 до 10 млрд рублей.

В Тюменской области в 2022 г. жилищные условия улучшат 2 тыс. 300 семей. Из регионального бюджета направят более 5 млрд рублей на реализацию различных жилищных программ. Из общего объема финансирования жилищных программ более 60 % - это программа расселения аварийного жилищного фонда. Второе место по сумме расходов - приобретение жилья для детей-сирот. Если в 2021 году таких получателей было 350, то в 2022-ом – 500.

В планах Тюменской области на 2022 год построить 73 объекта в сферах образования, спорта, культуры.