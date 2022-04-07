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Тюменский магистрант для импортозамещения разработал оборудование для буровых установок

Общество, 18:20 07 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект победителя программы "Умник", магистранта Тюменского индустриального университета, Максима Кузнецова по разработке и исследованию вентильного электропривода электробура поддержан грантом от экспертов, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза. Сам автор считает, что проект поможет процессу импортозамещения в нефтедобыче.

"Разрабатываемый вентильный электропривод пока не имеет широкого распространения в российском бурении, а вот за рубежом используется и улучшается. Он за счет особой конструкции позволяет повысить энергопотребление буровых установок, а значит и их эффективность", - пояснил автор проекта.

Молодой ученый победу в конкурсе считает важным событием и большой ответственностью. Грант в размере 500 тыс. рублей позволит продолжить работу над проектом. В первую очередь Максим Кузнецов планирует собрать и проанализировать данные по бурению скважин, составить математическое описание процесса. На их основе он создаст пилотную модель вентильного электропривода.

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# импортозамещение , УМНИК

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