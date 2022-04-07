Первые тонны малеинового ангидрида направлены из Тобольска на предприятия страны

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Первую партию товарного малеинового ангидрида (МАН) получили на ЗапСибНефтехиме в Тобольске. Сырье направлено на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов, сообщает компания.

По словам председателя правления, генерального директора ООО "СИБУР" Михаила Карисалова, появление в стране собственного производства МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов.

"Мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок, простимулировать развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики, а также увеличить объем неэнергетического несырьевого экспорта", - считает он.

Результаты исследований Центральной заводской лаборатории "ЗапСибНефтехима" подтвердили соответствие качества продукции необходимому технологическому уровню чистоты МАН – 99,85%.

Малеиновый ангидрид применяется для изготовления строительных материалов, изделий из искусственного камня, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов, и в пищевой промышленности — для синтеза фумаровой, яблочной, винной кислот.

Полностью новое производство малеинового ангидрида в Тобольске введут в эксплуатацию в апреле 2022 года.