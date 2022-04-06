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Охотникам Упоровского района предложат перейти на отечественные патроны и порох

Общество, 16:14 06 апреля 2022

ohota.admtyumen.ru | Фото: ohota.admtyumen.ru

Местные охотники выиграют в цене от перехода с иностранных на отечественные патроны и порох. Так считает директор компании "Иволга" из Упоровского района Сергей Черепков.

Он рассказал, что компания оказывает услуги в сфере охоты и на сегодняшний день уже ведутся переговоры о поставках охотничьих боеприпасов с оружейных заводов городов России.

По словам руководителя, санкции не повлияют на деятельность фирмы, потому что есть возможность импортозамещения.

"Не проиграем, справимся. И вообще, главное сейчас, чтобы наши ребята победили бандеровцев на Украине и живыми вернулись домой", - подчеркнул он.

Сергей Черепков добавил, что президент сработал на опережение: "Поддерживаю решение Путина о вводе войск на Донбасс и вместе со всей страной жду, когда российские военные доведут спецоперацию до победного конца".

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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