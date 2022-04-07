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Тюменские предприятия готовы поставлять оборудование для ПАО "Газпром"

Экономика, 16:43 07 апреля 2022

Нефтегазовый кластер Тюменской области в Telegram-канале

Делегация Тюменской области представляет научно-технический и промышленный потенциал на совещании по развитию взаимодействия предприятий УФО с ПАО "Газпром" в Екатеринбурге 7 апреля, сообщает Нефтегазовый кластер Тюменской области в своем Telegram-канале.

"На повестке — отечественная высокотехнологичная и импортозамещающая продукция. Промпроизводства нашего региона традиционно связаны с ТЭК. Нефтегазовый кластер повышает эффективность такого сотрудничества. Предприятия-участники кластера сейчас представляют свои разработки на выставочной экспозиции", - рассказали участники форума.

Объем закупок ПАО "Газпром" у компаний Тюменской области по итогам 2021 г. превысил 5,5 млрд рублей.

ПАО "Газпром" и правительство Тюменской области взаимодействуют по импортозамещению и технологическому развитию с 2016 года. Новая дорожная карта подписана 4 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме.

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# Газпром , нефтегазовая отрасль , нефтегазовый кластер

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