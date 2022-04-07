Бизнес-омбудсмен Тюменской области: предпринимательское сообщество поддерживает мораторий на проверки

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Вопрос снижения административного давления принципиален и бизнес-сообществом оценивается исключительно с положительной стороны. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Меньщиков, комментируя отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед Государственной думой.

"У нас мораторий действовал в 2020 году и показал свою эффективность. А текущий станет еще шире. Мы буквально на днях проводили опрос среди сотни предпринимателей, и ни один из них не сказал, что с момента введения этой меры к нему приходили проверки. Предложение о моратории было одним из первых, когда мы только формировали план первоочередных действий, направляли его губернатору, в правительство, аккумулировали на своих площадках. Потому что прекрасно понимаем, что бизнесу сейчас нужно максимально снизить административное давление – а это в первую очередь проверки", - подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что факторы, по которым выезды на предприятия все же будут организовываться, на самом деле имеют более широкое понимание, чем просто "угроза безопасности и здоровью граждан", пишет "Тюменская область сегодня".