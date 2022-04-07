Ольга Швецова: правительственные меры соцподдержки помогут гражданам

Ольга Швецова | Фото: Евгений Бушуев, пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" Ольга Швецова | Фото: Евгений Бушуев, пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Индексация социальных выплат и пенсий, увеличение МРОТ и прожиточного минимума, а также ряд других мер, которые правительство предпримет для борьбы с ростом цен, безработицей из-за масштабных западных экономических санкций, позволят жителям страны легче справиться с растущей финансовой нагрузкой. Такое мнение высказала депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал депутатов Государственной думы ускорить рассмотрение пакета законопроектов о новом механизме определения тех, кто нуждается в помощи государства. Об этом он заявил в ходе своего выступления с отчетом о деятельности российского правительства за 2021 год.

В Тюменской области, как пишет "Мегатюмень", поддержка материнства и детства, помощь многодетным семьям — приоритет в работе как законодательной, так и исполнительной власти. Она не ограничивается только денежными выплатами. Это и совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, и строительство садов и школ, и формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания.

"Меры поддержки меняются в зависимости от потребностей семей. Например, в 2020 году Тюменская областная дума внесла изменения в закон "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". У семей появилась возможность получить социальную выплату взамен земельного участка", - подчеркнула Ольга Швецова.

За десять лет в Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей. В регионе проживают почти 380 тысяч детей, количество семей с детьми составляет более 250 тысяч. Продолжается тенденция на увеличение числа многодетных, таких семей в области более 30 тысяч, в них воспитываются около 107 тысяч детей.