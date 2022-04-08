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Муниципальные служащие Тюмени сыграют в настольный теннис 9 апреля

Спорт, 17:31 08 апреля 2022

департамент по спорту администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту администрации Тюмени

Соревнованиями по настольному теннису продолжится городская спартакиада органов местного самоуправления в спортзале Тюменского индустриального университета 9 апреля. Об этом сообщает департамент по спорту администрации Тюмени.

В турнире примут участие 10 команд органов местного самоуправления в составе первой группы и девять команд муниципальных учреждений в составе второй группы. Соревнования состоятся по адресу ул. Мельникайте, 72. Начало - в 13 часов 30 минут.

Спартакиада стартовала в середине марта с соревнований по лыжным гонкам и пулевой стрельбе. Участников ждут шахматы, легкая атлетика, мини-футбол, кросс, плавание, баскетбол, волейбол, силовая гимнастика и хоккей в валенках.

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# настольный теннис , спартакиада

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