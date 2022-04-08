  • 8 апреля 20228.04.2022пятница
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

200 дизайнеров России представили товары на весенней выставке "IGOLKAmarket" в Тюмени

Общество, 14:25 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 дизайнеров России представляют свои товары на весенней выставке "IGOLKAmarket", которая пройдет в Тюмени в Выставочном зале с 8 по 10 апреля. Гости ярмарки смогут увидеть и купить изделия мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Перми, Тюмени.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала организатор дизайн-маркета Ксения Бенедюк.

На выставке представлены дизайнерская одежда, украшения, парфюм, косметика, а также продукты местного производства, вкусные food-боксы и многое другое по приемлемым ценам.

"Дизайнеры создают качественные доступные товары для ежедневного использования. Многие мастера с помощью маркетплейсов поставляют свои товары зарубежным покупателям", - говорит Ксения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменка Екатерина создает ювелирные украшения своими руками два года. Она делает их из натуральных камней, покрывает их гипоаллергенными драгоценными металлами. За украшения она просит от 1 до 5 тыс. рублей. Фурнитуру для подвесок, браслетов, колец и серег она покупает как у отечественных, так и у зарубежных производителей. По словам девушки, украшения заказывают из разных точек страны. "С помощью соцсетей рекламирую свои украшения. Заказы приходят со всей России. Опыта поставок иностранным клиентам пока не было, но готова поставлять изделия и за границу", - говорит мастер.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставка российских дизайнеров в Тюмени - это хорошая возможность оценить потенциал развития отраслей легкой промышленности, увидеть уникальные товары, которые интересны не только соотечественникам, но могут представлять интерес и для зарубежных партеров, отмечают организаторы. При этом большая часть продукции, которую производят мастера, создается на российском сырье. Соответственно, никаких санкций дизайнеры не боятся. Главное для них - это продвижение и желание одеть россиян в эксклюзивные вещи.

Юлия Карандашева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Выставочный зал , дизайнеры , импортозамещение , ярмарка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:13 08.04.2022Тюменские росгвардейцы присоединились к акции "Своих не бросаем"
14:51 08.04.2022Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные
14:39 08.04.2022Тобольские улицы избавляют от талой воды
14:25 08.04.2022200 дизайнеров России представили товары на весенней выставке "IGOLKAmarket" в Тюмени