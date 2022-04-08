200 дизайнеров России представили товары на весенней выставке "IGOLKAmarket" в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 дизайнеров России представляют свои товары на весенней выставке "IGOLKAmarket", которая пройдет в Тюмени в Выставочном зале с 8 по 10 апреля. Гости ярмарки смогут увидеть и купить изделия мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Перми, Тюмени.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала организатор дизайн-маркета Ксения Бенедюк.

На выставке представлены дизайнерская одежда, украшения, парфюм, косметика, а также продукты местного производства, вкусные food-боксы и многое другое по приемлемым ценам.

"Дизайнеры создают качественные доступные товары для ежедневного использования. Многие мастера с помощью маркетплейсов поставляют свои товары зарубежным покупателям", - говорит Ксения.

Тюменка Екатерина создает ювелирные украшения своими руками два года. Она делает их из натуральных камней, покрывает их гипоаллергенными драгоценными металлами. За украшения она просит от 1 до 5 тыс. рублей. Фурнитуру для подвесок, браслетов, колец и серег она покупает как у отечественных, так и у зарубежных производителей. По словам девушки, украшения заказывают из разных точек страны. "С помощью соцсетей рекламирую свои украшения. Заказы приходят со всей России. Опыта поставок иностранным клиентам пока не было, но готова поставлять изделия и за границу", - говорит мастер.

Выставка российских дизайнеров в Тюмени - это хорошая возможность оценить потенциал развития отраслей легкой промышленности, увидеть уникальные товары, которые интересны не только соотечественникам, но могут представлять интерес и для зарубежных партеров, отмечают организаторы. При этом большая часть продукции, которую производят мастера, создается на российском сырье. Соответственно, никаких санкций дизайнеры не боятся. Главное для них - это продвижение и желание одеть россиян в эксклюзивные вещи.

Юлия Карандашева