Тюменский производитель химреагентов готов составить конкуренцию иностранным компаниям

| Фото: ЗапСибнефтехим во ВКонтакте | Фото: ЗапСибнефтехим во ВКонтакте

Тюменская компания "ТюменьНефтеТехнологии" занимается разработкой, производством и поставками различных химических реагентов для нужд нефтегазовых и нефтесервисных компаний. Предприятие вошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области. Это дает компании дополнительные возможности для выхода на новый уровень.

"Проблема импортозамещения стоит достаточно остро, и площадки нефтегазового кластера отличная возможность консолидировать наши общие усилия", - говорит генеральный директор "ТюменьНефтеТехнологии" Марсель Кадыров.

Более 10 лет тюменская компания предлагает потребителям спектр услуг по подбору, изготовлению, производству и внедрению современных химических реагентов для нефтегазовой отрасли. Более 40 реагентов сертифицировано под брендом "ТюменьНефтеТехнологии".

"Линейка нефтепромысловой химии нашей компании включает в себя химические реагенты для бурения скважин, добычи, транспортировки, подготовки нефти, а также для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии, и других отложений", - говорят специалисты.

Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа — перспективные направления для отечественных разработчиков нефтепромысловой химии. Речь об этом шла и на совещании в Екатеринбурге с участием предприятий УФО и ПАО "Газпром" 7 апреля. Более 50 промышленных предприятий округа представили свои наработки в сфере импортозамещения.

Крупные российские компании ощущают огромную потребность в различных реагентах и веществах. Чтобы импортозамещение в этом направлении ускорилось, необходимы тесные связи между заказчиками и потенциальными производителями, уверены эксперты.

Снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками кластера, - приоритетная задач предприятий тюменского региона.

Анжела Лебедева