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Предприятия Уральского федерального округа презентовали продукцию на выставке ПАО "Газпром" в Екатеринбурге

Политика, 17:53 08 апреля 2022

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С наработками в сфере импортозамещения, представленными промышленными предприятиями УФО на выставке ПАО "Газпром" в Екатеринбурге познакомился полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Якушев.

Более 50 производителей, работающих на территории Тюменской, Свердловской, Челябинской, и Курганской областей, продемонстрировали различные виды транспорта от спецмашин для нефтегазодобычи, до техники для уборке городских пространств.

Так, специалисты АО "Кургандормаш" презентовали наработки по оборудованию спецтехники для приготовления технологических жидкостей для работы на нефтегазопромыслах, а представители группы "ЭлМетро" рассказали о выпускаемых челябинской компанией интеллектуальных и высокоточных датчиках.

Один из стендов выставки был посвящен образцам полимерных трубопроводов. В частности, в продукции группы ПОЛИПЛАСТИК – свыше 90% всех составляющих - от местных производителей. Для замены импортных компонентов уже ведутся переговоры с СИБУРом.

"К сожалению, так бывает, что даже находясь по соседству, предприятие "А" не знает о том, какая продукция нужна предприятию "В". И предприятие "В" работает на импортных составляющих. В то время, когда предприятие "А" специализируется на выпуске аналогичной не менее эффективной продукции. Чтобы их "поженить", мы будем организовывать подобные мероприятия", - отметил Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , выставка , импортозамещение

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