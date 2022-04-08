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Ткани из Белоруссии, фурнитура из Италии: российские дизайнеры на выставке в Тюмени рассказали о работе в новых условиях

Общество, 18:49 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дизайнер Марина Майская из Москвы третий раз приезжает на весеннюю выставку "IGOLKAmarket" в Тюмени. Авторскую одежду она создает шесть лет. Санкций, которые вводят иностранные государства, мастера не пугают. Доброжелательные отношения с поставщиками сохраняются, несмотря на новые обстоятельства.

Об этом москвичка рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Ткань мы заказываем из Турции, Китая, Индии, Белоруссии. Вся фурнитура итальянская, заказала ее на полгода вперед. Возможно, в дальнейшем придется искать альтернативные варианты отечественного производства. Для создания вещей не ищу готовую ткань. На белое полотно наношу авторские принты, и уже из него шью одежду. Для реализации готовой продукции использую отечественный маркетплейс и продаю свои изделия не только российским потребителям, но и зарубежным", - говорит Марина.

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Напомним, весенняя выставка "IGOLKAmarket" проходит в Тюмени в Выставочном зале с 8 по 10 апреля, где 200 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Перми, Тюмени представляют свои изделия ручной работы. Гости ярмарки могут увидеть и купить дизайнерскую одежду, украшения, парфюм, косметику, а также продукты местного производства, вкусные food-боксы и многое другое по приемлемым ценам.

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Напомним, 200 дизайнеров России представляют свои товары на весенней выставке "IGOLKAmarket", которая пройдет в Тюмени в Выставочном зале с 8 по 10 апреля. Гости ярмарки смогут увидеть и купить изделия мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Перми, Тюмени.

Юлия Карандашева

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# выставка-ярмарка , Выставочный зал , дизайнеры , импортозамещение

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