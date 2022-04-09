Тюменцев учили скандинавской ходьбе на фестивале "Будь здоров!"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Научиться скандинавской ходьбе, узнать свой ВИЧ-статус и принять участие в тематических играх смогли тюменцы на фестивале "Будь здоров!", который прошел на территории мультицентра "Контора пароходства" 9 апреля. Событие было приурочено ко Всемирному дню здоровья.

Площадки, посвященные здоровому образу жизни, работали у мультицентра и в самой "Конторе пароходства".

Для детей проводились веселые старты, зарядка. Горожане постарше предпочли скандинавскую ходьбу. "При занятиях скандинавской ходьбой задействованы практически все мышцы в организме. Дополнительно тренируем вестибулярный аппарат и внимательность. Это общеоздоровительная практика. Скандинавской ходьбой могут заниматься все, главное - сохранять правильную технику, чтобы получить ожидаемый эффект", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель общественного движения "Волонтеры-медики" Алиса Колганова.

В палатке здоровья можно было измерить артериальное давление, вес, рост, вычислить индекс массы тела. Желающие прошли экспресс-тестирование на ВИЧ, результат был готов через пять минут.

Обучение первой помощи, в том числе сердечно-легочной реанимации, проводилось на втором этаже мультицентра. "Мы обучаем, предлагаем людям потренироваться на манекенах. В распоряжении наших участников бинты и жгуты", – рассказала инструктор движения "Волонтеры-медики" Мария Тесленко.

Также прошел конкурс на самую длительную сердечно-легочную реанимацию. Определить лучшего помогают индикаторы на манекене, которые показывают правильность выполнения действий.

Участники фестиваля отвечали на вопросы викторины по оказанию первой помощи и выигрывали аптечки или футболки. Им задавали вопросы, задачи и задания в виде фрагментов популярных песен, прослушав которые, нужно было отгадать состояние человека – обморок, инсульт или другое.

Инна Пахомова