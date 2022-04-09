Четыре школы возводят в развивающихся микрорайонах Тюмени

| Фото: скриншот с видеоролика из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: скриншот с видеоролика из Telegram-канала Руслана Кухарука

Строительство четырех новых школ ведется в Тюмени. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в Telegram-канале.

Учебные заведения появятся в микрорайонах, которые активно развиваются.

"Это школы на 1500 учеников в микрорайонах "Тура" и "Плеханово". И школы на 1200 мест возведут в Ново-Патрушево и микрорайоне "Ямальский-2". Кроме того, мы приступили к капитальному ремонту школы № 62 на улице Газовиков", – поделился глава города.

Руслан Кухарук напомнил о сдаче в эксплуатацию школы № 30 на ул. Московский тракт. Он осмотрел ее вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором. Школа возведена на месте старой школы, которая была признана аварийной.

"В администрацию города поступало много обращений от родители учащихся школы № 30. Они интересовались, все ли ребята пойдут в новую школу. Действительно, учащиеся всех корпусов школы № 30 пойдут в новое здание. Учеба начнется уже с 11 апреля", – добавил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова