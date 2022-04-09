  • 9 апреля 20229.04.2022суббота
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Четыре школы возводят в развивающихся микрорайонах Тюмени

Экономика, 12:25 09 апреля 2022

скриншот с видеоролика из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: скриншот с видеоролика из Telegram-канала Руслана Кухарука

Строительство четырех новых школ ведется в Тюмени. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в Telegram-канале.

Учебные заведения появятся в микрорайонах, которые активно развиваются.

"Это школы на 1500 учеников в микрорайонах "Тура" и "Плеханово". И школы на 1200 мест возведут в Ново-Патрушево и микрорайоне "Ямальский-2". Кроме того, мы приступили к капитальному ремонту школы № 62 на улице Газовиков", – поделился глава города.

﻿

Руслан Кухарук напомнил о сдаче в эксплуатацию школы № 30 на ул. Московский тракт. Он осмотрел ее вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором. Школа возведена на месте старой школы, которая была признана аварийной.

"В администрацию города поступало много обращений от родители учащихся школы № 30. Они интересовались, все ли ребята пойдут в новую школу. Действительно, учащиеся всех корпусов школы № 30 пойдут в новое здание. Учеба начнется уже с 11 апреля", – добавил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , строительство , школы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:26 09.04.2022Тюменские предприниматели ждут оперативной реализации федеральных мер поддержки
12:25 09.04.2022Четыре школы возводят в развивающихся микрорайонах Тюмени
15:46 08.04.2022Быстро и безопасно: Сбербанк рассказал, как за пару дней зарегистрировать права на квартиру
15:25 08.04.2022Тюменский производитель химреагентов готов составить конкуренцию иностранным компаниям