Тюменские депутаты помогают горожанам в решении насущных вопросов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 500 обращений поступило от жителей депутатам Тюменской городской думы в первом квартале 2022 года. С участием и с помощью народных избранников горожане решали различные вопросы, в том числе, благоустройства, соцподдержки и улучшения жилищных условий.

Так, по предложению жителей и инициативе депутата Юрия Коновалова в Тюмени за счет средств городского бюджета от мусора и растительности будут очищены водоемы. Отметим, что ранее такие работы не предусматривались в договорах на содержание имущественных комплексов.

На сносе расселенного аварийного дома, превратившегося в место для ночлега людей без определенного места жительства, настоял Степан Киричук, а ремонт фасада многоквартирного дома инициировал депутат Александр Гунбин.

По депутатскому запросу Андрея Потапова тюменский пенсионер получил перерасчет по электроснабжению. Специалисты ресурсоснабжающей организации, перепроверив данные, признали ошибку в начислении платежа и вернули пожилому тюменцу незаконно списанные суммы.

Андрей Голоус выделил деньги на поездку юной тюменской спортсменки на всероссийские соревнования. Девушка вернулась в Тюмень с "золотом", и депутат организовал для членов ее семьи выходной на базе отдыха.

Отметим, что это не единственный пример, когда депутаты оказывают поддержку спортсменам – они становятся также инициаторами турниров и обучающих мастер-классов, в том числе, направленных на профориентацию молодежи и развитие профессиональных компетенций.

"Это вклад в подрастающее поколение и будущее нашего города, – отмечает председатель тюменской гордумы Евгений Заболотный. – В обществе сохраняется высокий запрос на социальную помощь, и депутаты не остаются равнодушными к просьбам земляков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

По его словам, народные избранники тесно взаимодействуют с органами соцзащиты населения, получая оперативную информацию для оказания адресной помощи нуждающимся.

"Так, многодетные и малоимущие семьи, одинокие пенсионеры обеспечиваются продуктовыми наборами и товарами первой необходимости. Кроме того, депутаты направляют личные средства на помощь землякам", – добавил он.

Николай Ступников