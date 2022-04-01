Ипотечные кредиты с первоначальным взносом 15–25% оформляли большинство тюменцев с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первоначальный взнос в размере 15–25% от стоимости жилья при покупке квартиры в ипотеку чаще всего делали тюменцы с начала 2022 года. Это, по расчетам аналитиков Банка ДОМ.РФ, позволяет им уменьшить ежемесячный платеж и стоимость кредита.

Аналитики Банка ДОМ.РФ посчитали, как меняются ежемесячные платежи по госпрограмме "Льготная ипотека на новостройки" и сумма выплаченных процентов в зависимости от размера первоначального взноса.

В качестве ориентира была взята квартира за 5 млн рублей, покупаемая с кредитом по ставке 11,3% (доступной в Банке ДОМ.РФ) на срок 15 лет. По условиям программы первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

Но, если сразу внести 45%, можно уменьшить ежемесячный платеж на 17,4 тыс. рублей, а стоимость кредита — на 1,6 млн рублей. При взносе 35% экономия по платежу составит 11,6 тыс. рублей, по процентам — 1 млн рублей. Даже со взносом 25% разница существенная — около 6 тыс. рублей и 530 тыс. рублей соответственно.

В качестве источника первоначального взноса по ипотеке директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ. Евгений Шитиков рекомендует использовать материнский капитал или жилищные субсидии от региональных властей.

"Важно, чтобы первоначальный взнос не предполагал дополнительную кредитную нагрузку для клиента, в этой связи не рекомендую брать потребкредит для этих целей", - сообщил он.

Большинство кредитов с первоначальным взносом 15–25% оформлено в Краснодарском крае, Новосибирской и Тюменской областях и Приморском крае.

Займы с взносом свыше 45% в основном брали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях. Больше всего таких сделок проведено в рамках "Льготной ипотеки на новостройки" и программы на покупку готового жилья.