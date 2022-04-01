В пяти районах Тюменской области к борьбе с природными пожарами привлечены 477 человек и 153 спецмашины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

В пяти районах - Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском - зафиксированы природные пожары в Тюменской области. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"По моему поручению на территориях, где обнаружены возгорания, усилена группировка сил и средств. Переброшены десантники Тюменской авиабазы. На сегодня к борьбе с огнем уже привлечено 477 человек и 153 единицы техники", - проинформировал глава региона.

В большинстве случаев возгорания – ландшафтные. Основные причины: переход огня с территории сопредельных регионов и поджоги. Четверо виновных уже выявлены и привлекаются к ответственности.

С 15 апреля в регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. "Такое решение принял сегодня на оперативном штабе по природным пожарам. Это важно для повышения устойчивости и безопасности функционирования всех служб", - прокомментировал Александр Моор.

Главам муниципальных образований поручено плотнее взаимодействовать с полицией и МЧС, чтобы на выходных не усложнить ситуацию. Вести патрулирование. Усилить мониторинг обстановки на местах для обнаружения очагов возгорания на ранней стадии. Донести до каждого жителя региона – необходимо строго соблюдать правила особого противопожарного режима. Выявлять нарушителей и строго их наказывать.