Ипотека 2% годовых на весь срок. Актуальный пример на рынке недвижимости

Дом по ул. Н. Машарова, 4 | Фото: пресс-службы «Сибинтел Девелопмент» Дом по ул. Н. Машарова, 4 | Фото: пресс-службы «Сибинтел Девелопмент»

Строительная отрасль в России сегодня оказалась перед новыми вызовами, которые заставляют искать новые решения как в "стройке", так и в реализации объектов. Все, что происходит сейчас, с большой долей вероятности поменяет баланс сил на рынке, считают эксперты. Возможно, уйдут слабые и новые игроки и еще больше окрепнут сильные застройщики… Но жизнь поставить на паузу нельзя, и, что касается жилья, люди по-прежнему будут выбирать надежных застройщиков с актуальными проектами.

Одним из таких проектов на тюменском рынке новостроек является авторский квартал "Машаров". Его строительство ведет Сибинтел Девелопмент, крупный региональный девелопер, работающий в различных сегментах рынка недвижимости. В Тюмени компания известная такими знаковыми объектами. как аквапарк "ЛетоЛето", торговые центры "Галерея Вояж", "Гудвин", "Премьер", бизнес-центрами "Петр Столыпин", "Дежнев", клубным жилым комплексом "Даудель" и клубным домом Vivaldi. Проектом "Машаров" девелопер занимается последние несколько лет, а на активную фазу строительства и реализации вышел в апреле 2021 года.

Дом по ул. Н. Машарова, 2 | Фото: пресс-службы «Сибинтел Девелопмент» Дом по ул. Н. Машарова, 2 | Фото: пресс-службы «Сибинтел Девелопмент»

Оперативно отреагировав на глобальные вызовы последнего времени, Сибинтел Девелопмент разработал новую программу комплексного решения квартирного вопроса. Она заключается в создании инструментов, которые расширяют возможности приобретения квартиры: беспроцентная рассрочка от застройщика сроком до полутора лет; ипотека с господдержкой от 11,7% и увеличенным лимитом до 6 млн рублей; обмен квартир, который действует по принципу trade-in; семейная ипотека 6% на весь срок кредита; ипотечная программа от 2% на весь срок кредитования с привлечением банковского субсидирования

Обратим ваше внимание на то, что ипотечные программы по-прежнему доступны населению, особенно на рынке новостроек. Например, ипотеку под 2% годовых с привлечением субсидии банка можно оформить на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15%. Важно, что ставка сохраняется на протяжении всего срока выдачи ипотечного кредита.

Несмотря на значительный рост ключевой ставки Банка России, ипотека 2% сохраняет актуальность и пользуется высоким спросом. История из офиса продаж авторского квартала "Машаров": "Всего неделю назад по такой программе приобрела квартиру тюменская семья с двумя детьми. Супругам по 35 лет, оба работают и для них это не первое жилье. Они выбрали просторную трехкомнатную квартиру на среднем этаже в авторском квартале. Паре понравилась архитектура проекта и они полностью доверяют застройщику "Сибинтел Девелопмент". Оформление сделки заняло у семьи примерно одну рабочую неделю и проходило в тесном сотрудничестве с офисом продаж компании".

На крыше дома по ул. Н. Машарова, 2 расположится терраса | Фото: пресс-службы «Сибинтел Девелопмент» На крыше дома по ул. Н. Машарова, 2 расположится терраса | Фото: пресс-службы «Сибинтел Девелопмент»

Узнать подробнее о проекте авторский квартал "Машаров" можно на сайте застройщика.

Застройщик АО "СЗ "АКМ". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор долевого участия в строительстве. Кредит Банк ВТБ (ПАО) до 6 млн. руб. по госпрограмме "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". С субсидией застройщика. Минимальный первоначальный взнос 15%, срок до 30 лет. При условии комплексного страхования. Не оферта.