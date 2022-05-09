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Фестиваль парусного спорта среди людей с ОВЗ пройдет на озере Андреевском

Спорт, 15:01 09 мая 2022

vk.com/toovoi | Фото: vk.com/toovoi

Фестиваль парусного спорта региональных организаций ВОИ, состоящие из спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 18 лет и старше, пройдет в акватории озера Андреевского в Тюмени с 16 по 20 мая.

По информации организаторов, от каждой команды ждут не более шести участников. На одном парусном катамаране в экипаже будут задействованы по два спортсмена - рулевой и матрос. Участниками соревнований станут как опытные спортсмены, уже выступавшие в парусных регатах в классе "Яркат", так и новички парусного спорта.

Подробней о фестивале по ссылке.

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# люди с ограниченными возможностями здоровья , парусный спорт

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