Фестиваль парусного спорта среди людей с ОВЗ пройдет на озере Андреевском

| Фото: vk.com/toovoi | Фото: vk.com/toovoi

Фестиваль парусного спорта региональных организаций ВОИ, состоящие из спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 18 лет и старше, пройдет в акватории озера Андреевского в Тюмени с 16 по 20 мая.

По информации организаторов, от каждой команды ждут не более шести участников. На одном парусном катамаране в экипаже будут задействованы по два спортсмена - рулевой и матрос. Участниками соревнований станут как опытные спортсмены, уже выступавшие в парусных регатах в классе "Яркат", так и новички парусного спорта.

Подробней о фестивале по ссылке.