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В Тюменской области сформируют сборную команду по чир спорту

Спорт, 10:21 22 апреля 2022

vk.com/cheer_tmn | Фото: vk.com/cheer_tmn

Чемпионат и первенство Тюменской области по чир спорту начнется в Легкоатлетическом манеже 24 апреля, в 11 часов. Победителей включат в состав региональной сборной, сообщает федерация чир спорта Тюменской области.

Более 400 спортсменов покажут мастерство в чир и перфоманс дисциплинах. Также в рамках чемпионата состоится открытый фестиваль, в котором примут участие команды из Тюмени, Ялуторовска, Екатеринбурга, Омска.

Вход для гостей соревнований в Легкоатлетический манеж свободный.

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# соревнования , ЧИР , чирлидинг

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