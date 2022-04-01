В Тюменской области сформируют сборную команду по чир спорту
| Фото: vk.com/cheer_tmn
Чемпионат и первенство Тюменской области по чир спорту начнется в Легкоатлетическом манеже 24 апреля, в 11 часов. Победителей включат в состав региональной сборной, сообщает федерация чир спорта Тюменской области.
Более 400 спортсменов покажут мастерство в чир и перфоманс дисциплинах. Также в рамках чемпионата состоится открытый фестиваль, в котором примут участие команды из Тюмени, Ялуторовска, Екатеринбурга, Омска.
Вход для гостей соревнований в Легкоатлетический манеж свободный.