Моор: ликвидаторы чернобыльской аварии остановили ядерную угрозу и уменьшили негативные последствия

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около тысячи граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской, других радиационных аварий и ядерных испытаний проживают в Тюменской области. Из них почти 600 человек – непосредственные участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в обращении к жителям региона в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

"36 лет прошло с момента страшной катастрофы, которая вошла в историю и стала серьезным уроком для настоящего и будущего поколений. Благодаря решимости, отваге и самоотверженности людей, работавших в зоне Чернобыльской АЭС, удалось остановить ядерную угрозу и существенно уменьшить размер негативных последствий. Среди этих героев были и тюменцы, многих из которых уже нет с нами. Жители области бережно хранят память о них", – отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что этот день – напоминание об ответственности человечества за недопущение трагических событий.