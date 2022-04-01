Тюменские дорожники заменят 8 км асфальта между Тобольским и Велижанским трактами

| Фото: vk.com/gus72to | Фото: vk.com/gus72to

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Восемь километров асфальтобетонного покрытия заменят между Тобольским и Велижанским трактами на обходе Тюмени. На этом участке дороги интенсивное движение. За время эксплуатации на нём образовалась колея и поперечные трещины, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация ДРСУ-1 уже ведет фрезерование участка. Началась укладка нижнего выравнивающего слоя. Верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке создадут до середины мая. Подрядная бригада работает круглосуточно.

Асфальтобетонную смесь везут напрямую с завода. В сутки ДРСУ-1 выпускает около 400-500 тонн асфальта. Это не предел, говорят специалисты. Мощности позволяют выпускать и до 2,5 тыс. тонн асфальта в сутки. Все составляющие отечественные. Щебень везут с карьеров Свердловской области, битум из соседних регионов и европейской части России.

По словам главного инженера ДРСУ-1 Валерия Шифрина, заготовлено около 80% от необходимого на сезон объёма. Основные материалы завозили зимой. Поставки битума и щебня продолжаются.

В Тюменской области в 2022 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 150 км покрытия. Впервые по нацпроекту запланирован ремонт двух развязок на Обходе Тюмени. Подрядчики уже приступили к демонтажу верхнего слоя на развязке по Московскому тракту. Когда они завершат работы, начнётся ремонт путепровода через Червишевский тракт.

Сезон ремонтных работ завершится к середине октября.